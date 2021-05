Genova. Ancora una medaglia d’oro per Francesco Bocciardo nell’ambito dei campionato europei di nuoto paralimpico in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo. L’atleta genovese delle Fiamme Oro ha vinto i 200 metri stile libero categoria S5 con il tempo di 2’27″57, arrivando davanti ai due spagnoli Antoni Ponce Bertran e Luis Herta Poza, distaccati rispettivamente di 8 e 17 secondi.

