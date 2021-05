Savona. Una casa di accoglienza per sostenere le donne in evidente stato di vulnerabilità, che hanno bisogno di una dimora per vivere in modo dignitoso senza dover affrontare impegni finanziari insostenibili e vincolanti. È questa l’iniziativa dell’associazione Usei (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS), dal nome “Benvenuta a Casa”.

