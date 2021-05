Sicurezza sul lavoro in Liguria, Pd: “Convocare un tavolo e un osservatorio contro il rischio infortuni”

Liguria. “Neanche con il crollo dell’occupazione legato al Covid sono diminuiti gli incidenti mortali sul lavoro che anzi hanno numeri da emergenza a livello nazionale e risultano in aumento anche in Liguria. Dopo gli allarmi degli ultimi giorni arrivati dai sindacati sul tema della sicurezza sul lavoro, facciamo appello alla Regione per predisporre azioni concrete di verifica, la convocazione di un tavolo con istituzioni, sindacati e aziende e la creazione di un osservatorio che vigili a tutela dei lavoratori”.

... » Leggi tutto