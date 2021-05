Sanremo. Tragedia sfiorata in via Nino Bixio, all’angolo di via Gioberti dove un enorme pino è crollato nella notte, travolgendo due auto e finendo con la chioma nel muro perimetrale dell’Istituto Mater Misericordiae che ospita le scuole dell’infanzia, elementari e medie. E’ successo intorno all’una di sabato 22 maggio.

... » Leggi tutto