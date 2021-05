Ventimiglia, tornano le escursioni didattiche sulla via Iulia Augusta

Ventimiglia. Il punto informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune, organizzano anche quest’anno alcuni appuntamenti e approfondimenti sulle tracce dell’antica via romana, alla scoperta di siti archeologici, musei, resti della strada augustea e degli altri itinerari a essa collegati, senza trascurare il paesaggio naturale e antropizzato in cui sono inseriti.

... » Leggi tutto