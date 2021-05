Genova. Sono 58 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.058 tamponi molecolari e 1.556 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino inviato dalla Regione. Non si arresta la discesa degli ospedalizzati (4 in meno rispetto a ieri) e si registra un decesso relativo alla giornata di ieri.

