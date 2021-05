Da Ventimiglia a Trieste, passando per Varazze: il Giro d’Italia a nuoto di Salvatore Cimmino

Varazze. Nella mattinata di sabato 22 maggio Salvatore Cimmino era a Varazze, nella spiaggia libera di fronte alla Villa Cilea, da dove alle ore 9,30 è partito per affrontare la seconda tappa (Varazze-Voltri) del “Giro d’Italia a Nuoto – da Ventimiglia a Trieste“, organizzato “per sensibilizzare tutti sui diritti delle persone con disabilità“, nell’ambito del progetto “a Nuoto nei Mari del Globo – per un mondo senza barriere e senza frontiere”, in questo 2021 ancora bisognoso di incoraggiamenti per uscire dalla crisi soffocante della pandemia.

