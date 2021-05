Niente vaccino prima delle vacanze? Sarà possibile fare il tampone rapido

Liguria. Arrivare vaccinati all’appuntamento con le vacanze? Per i giovani potrebbe un’impresa molto difficile, soprattutto se l’intenzione è quella di fare un viaggio all’estero. E allora ecco che per partire rimarrà solo un’alternativa, a meno di non essere già guariti dal Covid: un tampone rapido con risultato negativo. Un servizio che, contrariamente a ciò che molti pensano, si può ottenere in maniera gratuita e senza prenotazione.

