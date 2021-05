Genova. Si è barricato in casa in vico Viani a Sampierdarena, tenendo in ostaggio un amico perché non voleva andare in carcere dopo una condanna per violenza sessuale. Solo grazie all’intervento del negoziatore dei carabinieri l’uomo di 56 anni, italiano e con problemi psichiatrici, si è arreso.

