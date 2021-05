Cairo Montenotte. Inizia con il derby con il Sanremo il campionato nazionale di Serie C dei biancorossi. La Cairese si schiera con Baisi sul monte, Marenco ricevitore, in prima Berretta, Sulsenti e Bellino cerniera centrale, nell’angolo caldo Bloise e in campo esterno Ferruccio, Ceppi e Bonifacino; chiude il line up Andrea Torterolo battitore designato.

... » Leggi tutto