Cocaina dalla Colombia a Genova, 9 arresti: i corrieri-donna nascondevano gli ovuli nelle parti intime

Genova. Alle prime ore del mattino la squadra mobile di Genova, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Genova, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Liguria, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e Unità Cinofile, ha eseguito un’ordinanza del gip che dispone 9 custodie cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone di origine sudamericana, indagate a vario titolo, per importazione e detenzione di cocaina proveniente dalla Colombia, destinata allo smercio al dettaglio nel capoluogo genovese.

... » Leggi tutto