Europei, quattro ori e un argento per Francesco Bocciardo. Toti: «Risultato che entrerà nella storia dello sport ligure»

Genova. «Le più vive congratulazioni a nome mio, della Giunta e della Liguria tutta all’atleta genovese Francesco Bocciardo, che ha concluso i Campionati Europei con quattro ori e un argento. Un risultato davvero soddisfacente che entrerà nella storia dello sport ligure e italiano. Francesco ha saputo superare i propri limiti, diventando un esempio di coraggio e determinazione, soprattutto in un anno difficile come quello che gli sportivi liguri, italiani e di tutto il mondo, hanno vissuto, e stanno ancora vivendo, a causa dell’emergenza Covid. Un “In bocca al lupo” da tutti noi per i prossimi giochi Olimpici di Tokyo al nostro atleta. Ti aspettiamo presto in Liguria per continuare a lavorare insieme per far sì che il settore dello sport, così come molti altri duramente colpiti dalla pandemia, riparta anche grazie al contributo di giovani volenterosi e talentuosi come te».

