Giovane suicida dopo aggressione a Ventimiglia, Progetto20k chiede giustizia per Baldi Moussa

Ventimiglia. «Denunciamo il tragico evento della morte di Baldi Moussa, con l’impegno di sostenere qualunque procedimento giuridico-legale necessario per la ricerca della verità e della giustizia». Ad annunciarlo dalla propria pagina Facebook è il collettivo Progetto20K, in merito al suicidio di Baldi Moussa, 23enne proveniente dalla Guinea, trovato morto impiccato nel Cpr di Torino, dove si trovava in isolamento.

