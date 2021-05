In vigore detassazione anticipata dei canoni non riscossi per morosità dal 2020, Uppi Imperia: «Segnale di attenzione verso locatori»

Imperia. «Finalmente un primo segnale di attenzione anche nei confronti dei locatori – dichiara soddisfatta Annalisa Camonita, presidente dell’Unione piccoli proprietari immobiliari della Provincia di Imperia – non occorrerà più attendere la convalida di sfratto per la detassazione dei canoni non riscossi poiché dal 22 maggio 2021 è entrata in vigore la Legge n.69 del 21/05/2021 che prevede l’applicazione della nuova disciplina dell’articolo 26 del Tuir, come modificato dal Dl 34/2019, in tema di detassazione dei canoni di locazione non percepiti. Nello specifico, le mensilità non riscosse dal 1 gennaio 2020, per morosità del conduttore, con riferimento agli immobili ad uso abitativo, non concorreranno alla formazione del reddito, e dunque non saranno più tassate».

