Municipio Medio Levante, mozione di sfiducia per il presidente Vesco: “È scarso e impreparato”

Genova. A quattro anni dall’insediamento della giunta di centrodestra, la minoranza del Municipio Medio Levante presenta una mozione di sfiducia nei confronti del presidente Francesco Vesco, eletto nel 2017 in quota Forza Italia e passato poi nelle fila di Cambiamo!, accusandolo per la gestione istituzionale ma anche per una “visione politica del territorio” che “è sempre stata balbettante, confusa, opaca”.

