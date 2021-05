“Premio Asimov per l’editoria scientifica”, il liceo Aprosio di Ventimiglia sugli scudi

Ventimiglia. Chi dice che scienza e letteratura non vanno d’accordo, probabilmente non conosce la straordinaria

figura di Isaac Asimov. «Ma non è uno scrittore di fantascienza?». Certo, probabilmente è il motivo principale della sua fama che lo porta ad essere definito “il padre della fantascienza come genere letterario”. Ma Asimov fu prima di tutto uno scienziato a tutto tondo, uno scienziato-umanista come lui stesso amava definirsi, appassionato di scienze, scrittura e divulgazione. E’ in questa prospettiva che nasce il “Premio Asimov per l’editoria scientifica”, arrivato alla sua sesta edizione: si tratta di “un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che migliaia di studenti italiani, i quali decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate”. Il Liceo “Aprosio” di Ventimiglia ha deciso di inserire nelle proprie iniziative complementari la

partecipazione dei suoi studenti al Premio con l’intento di avvicinare i giovani alla cultura scientifica, attraverso la lettura critica delle opere in gara.

