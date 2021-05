Santo Stefano al Mare, la gestione della casa di riposo torna al Comune. Dal 31 luglio attività sospesa

Santo Stefano al Mare. Il 31 luglio scade la convenzione con il gestore della Casa di Riposo Violante D’Albertis di Santo Stefano al Mare. L’intera gestione ritorna così direttamente al Comune che, «dopo aver valutato ogni possibilità, ha condiviso di dover sospendere l’attività come attualmente assicurata per poterla, in seguito, riprendere nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza e ricettività della struttura e per assicurare una sostenibilità economica che le permetta di poter sussistere nel tempo.

Sono necessari infatti alcuni lavori interni che garantendo la sicurezza degli ospiti, dei lavoratori e della struttura stessa, permettano di mantenere l’autorizzazione nel futuro». A renderlo noto è il sindaco Marcello Pallini.

... » Leggi tutto