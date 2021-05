Una legge per le vittime dei disastri, nuovo incontro a Genova tra il comitato ricordo Morandi e i parlamentari liguri

Genova. Un incontro con i parlamentari liguri e le istituzioni locali per presentare e spingere in modo definitivo il progetto di legge per creare una struttura statale che sostenga dal punto di vista sociale, psicologico ed economico i familiari delle vittime di disastri dovuti all’incuria di infrastrutture. Lo ha voluto il comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi che questa mattina, con la presidente Egle Possetti, la rappresentante Paola Vicini e i legali del comitato era a Genova nell’auditorium di palazzo Rosso.

