Un’ingegnera genovese ambasciatrice in Italia per dire che il ciclo mestruale non è un tabù

Genova. Anna Calissano ha 30 anni ed è un’ingegnera matematica con dottorato in statistica. Si occupa da tempo di pari opportunità in uno dei mondi più “machisti” di sempre: quello dell’ingegneria in particolare, e della scienza in generale. Da luglio è ambasciatrice e advisor italiana di The Pad Project. Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare ragazze e donne di tutte le età sulla tematica delle mestruazioni, con la strategia che più le è cara: informare.

