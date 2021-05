Ventimiglia, il liceo Aprosio partecipa a “Spaesamenti – Incontri sul Cinema del Reale di Confine”

Ventimiglia. Spaesamenti – Incontri sul Cinema del Reale di Confine è il progetto che il Centro di Cooperazione Culturale sviluppa dal 2015 per la promozione e lo studio del cinema documentario ” di confine”. Il percorso è stato riconosciuto come Buona Pratica nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC e coinvolge quest’anno 3 scuole che risiedono in altrettanti territori di “confine”: il Liceo Statale Aprosio di Ventimiglia, l’Istituto di Istruzione Superiore Des Ambrois di Oulx (To) e il Liceo Caterina Percoto di Udine.

