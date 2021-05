Ex mercato Corso Sardegna, M5s: “Per i commercianti del quartiere condizioni irricevibili”

Genova. “Il progetto del nuovo mercato di corso Sardegna rivela tutte le ombre di questa amministrazione capace solo di appoggiare il commercio dei grandi gruppi: per quello spazio pari a 4.000 mq, in mano all’ennesima società privata (un’immobiliare milanese), ci saremmo aspettati che alle promesse seguissero i fatti e si desse corso a una più che giusta corsia premiante per i commercianti della zona, vitali per il tessuto sociale e urbano del quartiere. A questo scopo era stato anche firmato un accordo. Alla resa dei conti, però, i commercianti si sono visti proporre contratti con condizioni irricevibili: parliamo infatti di affitti che vanno da 4.000 a 10.000 euro al mese, con contratti di 5-6 anni, per locali con metrature comprese tra i 100 e i 140 m². I commercianti inoltre dovrebbero sostenere tutte le spese di amministrazione e garantire una fideiussione di sei mesi. E ancora, pagare un obolo pari all’ 8% annuo dell’utile”.

