Imperia. Il collettivo antirazzista del capoluogo è sceso in piazza Dante stasera per chiedere giustizia per Baldi Moussa, il 23enne della Guinea che era era stato massacrato di botte da tre italiani a Ventimiglia il 9 maggio scorso e che si è suicidato impiccandosi nel Cpr di Torino dove era stato trasferito prima di essere riportato in patria in quanto colpito da decreto di espulsione.

