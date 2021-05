Genova. Nelle prime ore del mattino nuvolosità residua in particolare sul settore centro-orientale della regione, ma già nel corso della mattina le schiarite si faranno via via sempre più ampie un po’ ovunque. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno su tutta la regione, eccezion fatta per qualche annuvolamento più probabile sulle Alpi liguri, dove non escludiamo qualche isolato rovescio.

