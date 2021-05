Savona. Questa notte occhi puntati al cielo per osservare la Super Luna. Il momento migliore per osservare la Luna piena più grossa dell’anno, secondo l’associazione Astrofili Orione, è alle ore 00.53. Già ad aprile la Luna era un po’ più vicina, ma il cielo era nuvoloso e non si è potuto godere al meglio dello spettacolo.

... » Leggi tutto