Albisola, inaugurato il murales dell’artista Ozmo: “La Cappella Sistina dell’Urban Art”

Albisola Superiore. È stato inaugurato nel tardo pomeriggio odierno ad Albisola Superiore il murales dell’artista Gionata Gesi, in arte Ozmo,pioniere della street art e urban artist riconosciuto a livello internazionale, che dal 14 maggio, è stato accolto dalla città di Albisola e dai ragazzi dell’istituto comprensivo per realizzare una vera e propria opera d’arte sulla facciata dell’edificio d’istruzione: il primo in Europa a essere oggetto dell’arte di Ozmo.

