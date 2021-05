Covid, calano i ricoveri: Toti chiede l’abolizione del coprifuoco e l’anticipo della zona bianca

Liguria. “Il calo dell’incidenza e degli ospedalizzati ci dice che stiamo proseguendo nella direzione auspicata e prevista: il tasso dei postivi ogni 100 mila abitanti in Liguria è complessivamente di 32 positivi (27 a Genova e Imperia, 28 a Savona, 45 a Spezia), dato che conferma ampiamente la Liguria all’interno della zona bianca, mentre continuano a calare anche gli ospedalizzati, con 157 ricoverati in media intensità. Per questo come Conferenza delle Regioni abbiamo chiesto al Governo di abolire il coprifuoco e di anticipare le riaperture in zona bianca”.

