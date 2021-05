Troppi migranti in autostrada, nell’area di sosta di Bordighera Nord spuntano recinzioni e jersey

Bordighera. Troppi migranti tentato di attraversare il confine francese salendo clandestinamente sui tir che percorrono l’autostrada. Un fenomeno in crescita, che mette a rischio l’incolumità degli automobilisti e quella degli stessi stranieri. Per questo motivo, da un po’ di tempo, nell’area di servizio di Bordighera Nord, in direzione Francia, è stata realizzata una barriera jersey per impedire ai camion di parcheggiare ed “attirare” migranti, per i quali sono state innalzate recinzioni metalliche posizionate tra la carreggiata e il versante collinare che la costeggia.

... » Leggi tutto