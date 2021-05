Amatori Nuoto Savona: ottimi risultati alla prima prova in vasca da 50 metri

Lo scorso fine settimana è iniziato il campionato estivo di Nuoto con il XII Trofeo “Città di Rapallo”, valido come 1^ Prova Qualificazioni Campionato Italiano in vasca lunga (50m).

Come sempre l’Amatori Nuoto Savona ha ottenuto ottimi risultati, classificandosi al sesto posto nella classifica delle società, prima del Ponente Ligure, conquistando quattro medaglie d’oro, sette d’argento e dieci di bronzo, nonché sei quarti posti (medaglie di legno).

