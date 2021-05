Effetto Covid sul mercato immobiliare savonese: triplicata la richiesta di case nell’entroterra

Savona. Rispetto al periodo precedente alla pandemia è triplicata la domanda di immobili nell’entroterra savonese, in particolare di case indipendenti che abbiano uno spazio. E’ questo l’effetto sortito dalle restrizioni a cui i decreti hanno sottoposto gli italiani per oltre un anno nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia. Tra chi sosteneva “Tornerà tutto come prima” e “Ormai il mondo è cambiato”, al momento, sembra avere ragione, almeno per questo settore, chi propendeva per la seconda opzione.

... » Leggi tutto