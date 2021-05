Imperia, Vincenzo Garibbo si dimette da capogruppo di “Area Aperta”: scossa alla maggioranza Scajola

Imperia. In apertura di consiglio comunale, Vincenzo Garibbo, si è dimesso dalla carica di capogruppo di Area Aperta“, la lista civica che esprime il vicesindaco Giuseppe Fossati. «Rimango consigliere, ma voterò secondo coscienza», dice a caldo Garibbo che aggiunge: «Troppe promesse non mantenute, non ho più la faccia di presentarmi ai miei elettori, rimango però, consigliere». Vincenzo Garibbo sembra non sentire le sirene di altri partiti, in particolare di “Cambiamo“. «Al limite– conclude l’esponente politico – fonderò il gruppo misto».

... » Leggi tutto