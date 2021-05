Ventimiglia. Lumini, candele, foto, disegni e poesie in memoria di Moussa Balde. Decine di persone si sono date appuntamento alle 18 all’angolo tra via Roma e via Ruffini, a Ventimiglia per ricordare il 22enne suicidatosi domenica scorsa al Cpr di Torino, dove era stato portato per essere espulso dall’Italia in quanto irregolare sul territorio italiano.

