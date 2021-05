A Ospedaletti ultimo appuntamento con la quarta edizione de “Il cantico della bellezza”

Ospedaletti. La quarta edizione de “Il cantico della bellezza”, rassegna letteraria dedicata al ricordo di Valerio Venturi, si concluderà sabato 29 maggio alla sala “La Piccola” in via Cavalieri di Malta con inizio alle 16. Il secondo e ultimo appuntamento ha per titolo “Valerio, scrittore dell’Assoluto”, in quanto viene incentrato sulla presentazione di un volumetto postumo edito da Lo Studiolo Edizioni in cui sono raccolti gli “Scritti tradizionali” dello scrittore sanremese.

