Bassetti: “Un mio paziente che ha rifiutato il vaccino è intubato da 48 ore, chi dice no rischia la vita”

Liguria. Ancora un appello a tutti coloro che rifiutano il vaccino, Matteo Bassetti, virologo e direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, lancia ancora un appello a tutti coloro che rifiutano il vaccino raccontando uno dei casi che sta seguendo: “Uno dei due pazienti, chiamiamoli no vax o vaccinoscettici che ho in reparto al San Martino e di cui vi avevo già parlato la settimana scorsa, un uomo di 77 anni, sta lottando tra la vita e la morte, è stato intubato 48 ore fa e la situazione purtroppo non è delle migliori”

