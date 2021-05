Covid, Costa (Noi con l’Italia): “Tampone dovrebbe essere gratuito finché tutti non avranno ricevuto il vaccino”

Liguria. “Il Green Pass può essere uno strumento di garanzia per tutti. Chi ha avuto il covid, chi ha avuto il vaccino, e chi fa il tampone ed è negativo, ne ha diritto. Aggiungo però che, almeno fino a quando non avremo messo tutti i cittadini in condizione di vaccinarsi, dobbiamo predisporre la gratuità del tampone. Altrimenti mancherebbe equità. Ho parlato della mia proposta legata al tampone gratuito anche con il Ministro Speranza ed ho trovato disponibilità. Si tratta di stabilire un criterio di equità sociale”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”.

... » Leggi tutto