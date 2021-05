Covid, Costa (Noi con l’Italia): «Tampone gratuito finché tutti non avranno avuto la possibilità di vaccinarsi»

Genova. «Il mese di agosto sarà il mese in cui potremmo iniziare a pensare di togliere le mascherine all’aperto. Paragoni con l’anno scorso? L’esperienza della passata estate ci insegna che occorre usare prudenza e gradualità. L’elemento di grande differenza è che abbiamo il vaccino, oltre 32 milioni di dosi somministrate, oltre 11 milioni di italiani che hanno completate il ciclo vaccinale. La convinzione è che dobbiamo fare dei passi in avanti, non possiamo più tornare indietro». Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici.

