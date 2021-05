Covid, la Liguria si prepara a vaccinare gli under 60 con Pfizer: dal 7 giugno via alle prenotazioni

Liguria. La nostra Regione si appresta a compiere un altro importante passo della campagna vaccinale: a partire dal 7 giugno (o prima) tutti gli under 60, a prescindere dalla fascia d’età, potranno prenotarsi per il vaccino Pfizer (o Moderna). Lo ha spiegato questa sera in conferenza stampa il presidente Giovanni Toti dopo l’annuncio del commissario Figliuolo che ha parlato di via libera alle Regioni a partire dal 3 giugno: “Anche da noi i vaccini si liberalizzeranno, stiamo parlando di un piano che presenteremo nel corso della settimana per renderlo operativo probabilmente dal 7 giugno”, ha detto il governatore.

... » Leggi tutto