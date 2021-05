Genova. La Da Santo a Santo, una lunga pedalata di raccolta fondi contro i tumori cerebrali – circa 1200 chilometri in soli sei giorni – partirà il 31 maggio da Napoli, passerà da Roma, Livorno, Genova, Milano e Trento, per chiudere la volata sabato 5 giugno nel Sagrato della Basilica del Santo, come ormai tradizione vuole.

