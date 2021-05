Sanremo, detenuto accompagnato a fare shopping. Uspp Liguria: «Si accertino le responsabilità»

Sanremo. «Era già accaduto alcuni mesi fa, prima dell’emergenza Covid-19, in un carcere della Sardegna, allorquando un detenuto, trafficante di droga condannato a 23 anni di carcere, aveva chiesto e ottenuto di andare in un negozio di ottica all’interno di un centro commerciale per acquistare un paio di occhiali scortato della Polizia Penitenziaria. L’incredibile storia si è ripetuta alcuni giorni fa a Sanremo, dove un detenuto definitivo, con fine pena 2027, che aveva precedentemente effettuato una visita oculistica specialistica presso l’ospedale di Imperia, ovviamente gratuita perché i detenuti in Italia non pagano il ticket sanitario, è stato accompagnato in un negozio di ottica, in pieno centro della cittadina Arma di Taggia, per provare e scegliersi una gradita montatura degli occhiali da vista» – fa sapere l’Uspp Polizia Penitenziaria Liguria.

... » Leggi tutto