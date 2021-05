Tutto pronto per la World Para Dance Cup: oltre trecento gli atleti in gara

Più di 300 partecipanti, 12 nazioni rappresentate, 9 campioni del mondo in carica, 20 discipline. Sono i numeri della World Para Dance Cup 2021 in programma al Tower Airport Hotel di Genova dal 2 al 6 giugno. E’ il primo grande evento internazionale che ospita l’Italia dalla ripartenza dopo le limitazioni imposte dal Covid-19. La Coppa del Mondo di Danza in Carrozzina è una della maggiori competizioni al mondo del settore paralimpico e quella di Genova sarà un’edizione di altissimo livello sia per il numero che per la qualità degli atleti partecipanti. E’ la seconda volta che la manifestazione fa tappa in Italia, la prima a Roma nel 2015.

