Albenga. Come consuetudine, la primavera ha portato gli esperti della Lega Navale Sez. di Albenga e della Capitaneria di porto di Loano nelle classi delle scuole elementari del territorio ingauno per parlare del mare a 360°. Gli incontri, come lo scorso anno, sono avvenuti in forma di didattica a distanza.

... » Leggi tutto