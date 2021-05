Lavoro, Maestripieri (Cisl): “No allo sblocco dei licenziamenti prima di un patto sociale e politico per la ripartenza”

Genova. “La ripresa avverrà solo attraverso il lavoro che va protetto, riqualificato e rilanciato oppure, semplicemente, non sarà. Per questo lancio un appello ai partiti e ai parlamentari liguri affinché si impegnino a Roma in vista dell’esame in aula del decreto sostegni bis. Noi continuiamo a considerare troppo debole e prematuro il provvedimento legislativo del Governo che di fatto interrompe il blocco dei licenziamenti per grandi imprese, industria ed edilizia dal 30 giugno. In Liguria abbiamo già perso 11.000 posti di lavoro nell’ultimo anno e abbiamo l’esigenza di recuperarli questi posti, non di creare nuovi disoccupati. Per questo, noi continueremo la nostra mobilitazione”. Così il segretario generale ligure della Cisl Luca Maestripieri.

