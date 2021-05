Sanità, in Regione Liguria si insedia la nuova struttura di missione con Giuseppe Profiti

Genova. «Coordinare la fase 2 della sanità ligure in un momento complesso, riportando la sanità a funzionare dopo l’emergenza Covid, con la ripresa dell’elezione e un piano aggressivo di smaltimento delle liste d’attesa, integrando in questo percorso il nuovo piano sociosanitario che verrà portato all’approvazione del Consiglio entro la pausa estiva e mettendo in campo una programmazione di medio e lungo periodo sia per la realizzazione del piano di edilizia sanitaria predisposto prima della pandemia sia per la gestione delle risorse del Recovery Fund, in particolare in relazione alla digitalizzazione del sistema e alla medicina territoriale».

