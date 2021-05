Vado FC, aperte le iscrizioni al camp estivo: aperto ai nati tra il 2005 e il 2012

Vado Ligure. Anche quest’anno il Vado FC organizza un campo estivo che vedrà l’attività calcistica alternarsi a vari momenti ludici. Lo staff tecnico rossoblù, con entusiasmo e passione, cercherà di essere attento ai bisogni di ogni singolo partecipante per regalare divertimento attraverso il gioco, in ogni sua forma. I partecipanti saranno seguiti da istruttori e tecnici qualificati come Giancarlo Bossolino (responsabile Scuola Calcio Vado FC) e Vincenzo Eretta (responsabile tecnico Settore Giovanile Vado FC).

