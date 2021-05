Andrea Rocca parla a nome della squadra: “Dedichiamo il passaggio del turno al mister, ci ha sempre sostenuto”

Finale Ligure. Per la prima volta in questa breve stagione, dal momento della ripartenza di aprile in poi, il Finale è stato sconfitto. Ma lo 0 a 1 patito per mano della Sestrese non è costato l’eliminazione ai giallorossoblù, che hanno saputo stringere i denti anche con un uomo in meno e sono riusciti ad arrivare ai calci di rigore, dove hanno avuto la meglio con 4 centri contro i 2 dei verdestellati.

