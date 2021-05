Bagarre in consiglio a Savona, la minoranza: “Avete amministrato con la calcolatrice senza cuore e anima”

Savona. Nonostante l’accesa discussione e lo scontro che ha avuto come protagonisti il consigliere Pd Paolo Apicella e il sindaco Ilaria Caprioglio, il consiglio comunale di Savona ha approvato il bilancio consuntivo, il bilancio di previsione 2021, il relativo documento unico di programmazione proposto dalla giunta. Tra i contrari non mancano esponenti della stessa maggioranza, come i consiglieri di maggioranza Susanna Karunaratne e il fuoriuscito dal gruppo della Lega e confluito nel gruppo misto Emiliano Martino.

... » Leggi tutto