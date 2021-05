C’è la Liguria dentro. Al via la campagna promozionale dell’Olio DOP Riviera Ligure

Imperia. C’è la Liguria dentro l’Olio DOP Riviera Ligure. Ci sono il territorio, le comunità, la fatica delle imprese. Lo racconterà una campagna promozionale, rivolta principalmente al consumatore, che coinvolgerà chef e ristoratori nella preparazione di ricette. Per far comprendere sempre meglio la versatilità di questo prodotto in cucina grazie alle sue specifiche caratteristiche e i suoi elementi di autenticità. Lo slogan sarà appunto “C’è la Liguria dentro” per far comprendere il legame profondo di questo prodotto tutelato e garantito con la sua terra.

