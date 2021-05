Cessione Autostrade, Botto (M5s): “Risultato a metà, ma almeno i Benetton son fuori”

Genova. “Rispetto a quello che ci eravamo prefissati, questo odierno è un risultato a metà. Resta l’amaro in bocca per non aver portato a termine una vera e propria revoca, a causa di fattori oggettivi: la timidezza in questa battaglia da parte delle altre forze politiche e un contratto siglato nel 2013 che, solo grazie alle nostre insistenze, è stato reso pubblico e poi messo in discussione. Sappiamo anche bene che la penale stabilita per la revoca era di 25 miliardi di euro. In qualche modo lo Stato sta ricominciando a svolgere il ruolo ma, da genovese e cittadina, non posso fare a meno di pensare che l’accostamento tra le 43 vittime del Ponte Morandi e i 9 miliardi incassati da Benetton sia improponibile”.

