Imperia, Garibbo replica a Fossati: «Mie dimissioni politiche, amministrazione non considera le nostre idee»

Imperia. «Leggo fantasiose interpretazioni del vice sindaco Giuseppe Fossati in merito alle mie dimissioni da capo gruppo di Area Aperta. Al riguardo, non è da me alimentare polemiche, tengo però a precisare per onesta’ intellettuale. Le parole del vicesindaco liquidano le mie dimissioni in modo frettoloso e, mi permetto di dire, superficiali». L’ex capogruppo di Area Aperta Vincenzo Garibbo replica al vicesindaco Giuseppe Fossati a proposito delle sue dimissioni da capogruppo.

