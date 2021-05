Imperia, online la presentazione del progetto Sinol: un’innovazione per le operazioni in olivicoltura

Imperia. «Realizzare un’applicazione da utilizzare su mezzi cingolati leggeri commerciali atta a coadiuvare le lavorazioni in campo, nella fattispecie la potatura e la raccolta delle olive, in condizioni di sicurezza e riducendo sensibilmente gli sforzi e la fatica dell’operatore». Questo l’obiettivo del Progetto di cooperazione SINOL “Soluzioni meccaniche e di automazione per lo svolgimento in sicurezza delle principali operazioni colturali dell’olivicoltura ligure” che verrà presentato lunedì 7 giugno (ore 17, live streaming su Facebook e Youtube).

