La sanremese Assotrasporti ed Eumove scrivono al presidente Draghi per rinnovare le richieste dell’autotrasporto

Sanremo. La sanremese Assotrasporti, unitamente ad Eumove, associazione paneuropea per la mobilità, scrive al presidente Draghi, ai ministri Enrico Giovannini, Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio, Daniele Franco, Roberto Cingolani e agli onorevoli Teresa Bellanova, Alessandro Morelli e Giovanni Carlo Cancelleri, per rinnovare le richieste già avanzate al Governo precedente, riguardanti il monitoraggio delle infrastrutture italiane, la riduzione dei pedaggi autostradali quando la normale viabilità è compromessa e la detassazione dei ristori in favore delle imprese di autotrasporto.

